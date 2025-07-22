USD 1.7000
EUR 1.9873
RUB 2.1736
Подписаться на уведомления
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Банк Республика организовал пресс-тур в Шемаху и Гёйчай для представителей медиа

10:56 407

Сегодня исполняется 150 лет со дня выхода в свет первой азербайджанской газеты «Экинчи», с которой началась история Национальной прессы Азербайджана. Верный своей традиции, Банк Республика в честь этой знаменательной даты вновь организовал пресс-тур для представителей ведущих средств массовой информации страны. В рамках поездки журналисты посетили регионы Шемаха и Гёйчай.

Тур начался с посещения могилы выдающегося просветителя, публициста и основоположника азербайджанской журналистики Гасан бека Зардаби. Представители СМИ почтили память великого деятеля, возложив цветы к его захоронению.

В течение двух дней журналисты побывали на ряде социально значимых объектов, поддерживаемых Банк Республика. Первым пунктом стал визит на социальное предприятие в Шемахе, созданное при финансовой поддержке банка в рамках проекта «Поддержка социального развития одиноких матерей». Здесь участники тура ознакомились с условиями труда женщин, занятых в этом проекте, и выразили им моральную поддержку.

Следующим направлением стала поездка в Гёйчай, где журналисты посетили один из фруктовых садов, который уже долгое время развивается при поддержке Банк Республика. Гостям была представлена информация о процессе выращивания, сбора, сортировки и упаковки фруктов на месте.

Завершением программы стали экскурсии в живописный Сафари-парк и знаменитую обсерваторию Шемахи — участники получили возможность отдохнуть, узнать много нового и насладиться природой и звездным небом.

Переговоры Байрамова в Тбилиси
Переговоры Байрамова в Тбилиси фото; обновлено 12:40
12:40 1528
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа обновлено 13:02; видео
13:02 6420
Давайте как в Турции
Давайте как в Турции непутевые заметки; все еще актуально
21 июля 2025, 22:35 5925
Российские войска в стратегически важном городе Украины
Российские войска в стратегически важном городе Украины обновлено 12:37
12:37 1924
Глава МИД Франции пригрозил России
Глава МИД Франции пригрозил России
11:41 1676
Стамбул никому не нужен
Стамбул никому не нужен главная тема
01:18 9178
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку совершенно не секретно; все еще актуально
21 июля 2025, 18:34 9978
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины фото; обновлено 09:45
09:45 3322
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
04:47 7649
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
04:14 1958
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
21 июля 2025, 19:50 5574

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Байрамова в Тбилиси
Переговоры Байрамова в Тбилиси фото; обновлено 12:40
12:40 1528
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа обновлено 13:02; видео
13:02 6420
Давайте как в Турции
Давайте как в Турции непутевые заметки; все еще актуально
21 июля 2025, 22:35 5925
Российские войска в стратегически важном городе Украины
Российские войска в стратегически важном городе Украины обновлено 12:37
12:37 1924
Глава МИД Франции пригрозил России
Глава МИД Франции пригрозил России
11:41 1676
Стамбул никому не нужен
Стамбул никому не нужен главная тема
01:18 9178
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку совершенно не секретно; все еще актуально
21 июля 2025, 18:34 9978
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины фото; обновлено 09:45
09:45 3322
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
04:47 7649
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
04:14 1958
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
21 июля 2025, 19:50 5574
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться