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Индусы отказались от российской нефти

10:51 1598

Нефтяной танкер Talara покинул порт Вадинар индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy после санкций Европейского союза. Судно не загрузило дизельное топливо, как планировалось.

Издание Reuters пишет, что танкер должен был загрузить 60 000 метрических тонн (447 000 баррелей) дизельного топлива с ультранизким содержанием серы 21 июля, груз должны были доставить в Африку.

Изменение плана погрузки предполагает, что санкции ЕС, введенные в отношении Nayara, нарушают экспорт нефтепродуктов с поддерживаемого Россией НПЗ.

По словам источников, судно Talara не стало загружать груз после введения европейских санкций.

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