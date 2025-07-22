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Суд в Армении принял меры по иску Карапетяна

10:53 1026

Суд в Армении наложил арест на банковские счета депутата от партии «Гражданский договор» Арсена Торосяна. Как сообщает газета «Грапарак», обеспечительная мера была принята в рамках иска бизнесмена Самвела Карапетяна — владельца группы компаний «Ташир».

Арсен Торосян

Карапетян обратился в суд с требованием признать порочащими его честь и достоинство высказывания Торосяна, прозвучавшие в парламенте. Он требует их опровержения, публичных извинений, а также компенсации в размере 9 миллионов драмов (около 23–24 тысяч долларов). Суд принял иск к производству и арестовал счета депутата до вынесения решения по делу.

В ответ Арсен Торосян назвал решение суда «необоснованным и политически мотивированным» и подал ходатайство об отмене ареста.

«Я не собираюсь продавать имущество и бежать из Армении, особенно из страха перед Само», — заявил депутат в соцсетях, имея в виду истца.

Он также выразил недоумение по поводу того, что в Армении допускается судебное преследование политиков за публичные заявления, сделанные с парламентской трибуны.

Поводом для иска стали высказывания Арсена Торосяна, в которых он обвинил Самвела Карапетяна в связях с российскими спецслужбами. По словам депутата, бизнесмен «действовал по указанию ФСБ» и выступал с заявлениями в защиту Армянской апостольской церкви с целью «дестабилизировать ситуацию и ослабить позиции властей».

Карапетян требует признать эти утверждения клеветой, обязать депутата публично извиниться и компенсировать нанесенный моральный ущерб.

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