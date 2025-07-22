Израиль ждет заложников

Как сообщил источник ТАСС в МИД Израиля, переговоры по перемирию сейчас находятся на решающем этапе.

В ближайшие дни Израиль рассчитывает освободить 10 заложников и вернуть тела погибших в рамках новой сделки с ХАМАС.

«Сейчас идут переговоры по достижению соглашения о перемирии с ХАМАС. Следующие дни будут решающими. Мы рассчитываем, что в ее рамках ХАМАС освободит часть заложников — 10 человек — и вернет часть тел погибших», — заявил источник.

Стороны продолжают обсуждение условий прекращения огня, однако конкретных сроков или деталей соглашения пока нет.