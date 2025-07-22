USD 1.7000
EUR 1.9873
RUB 2.1736
Подписаться на уведомления
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Израиль ждет заложников

11:01 615

В ближайшие дни Израиль рассчитывает освободить 10 заложников и вернуть тела погибших в рамках новой сделки с ХАМАС.

Как сообщил источник ТАСС в МИД Израиля, переговоры по перемирию сейчас находятся на решающем этапе.

«Сейчас идут переговоры по достижению соглашения о перемирии с ХАМАС. Следующие дни будут решающими. Мы рассчитываем, что в ее рамках ХАМАС освободит часть заложников — 10 человек — и вернет часть тел погибших», — заявил источник.

Стороны продолжают обсуждение условий прекращения огня, однако конкретных сроков или деталей соглашения пока нет.

Переговоры Байрамова в Тбилиси
Переговоры Байрамова в Тбилиси фото; обновлено 12:40
12:40 1528
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа обновлено 13:02; видео
13:02 6434
Давайте как в Турции
Давайте как в Турции непутевые заметки; все еще актуально
21 июля 2025, 22:35 5925
Российские войска в стратегически важном городе Украины
Российские войска в стратегически важном городе Украины обновлено 12:37
12:37 1933
Глава МИД Франции пригрозил России
Глава МИД Франции пригрозил России
11:41 1677
Стамбул никому не нужен
Стамбул никому не нужен главная тема
01:18 9181
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку совершенно не секретно; все еще актуально
21 июля 2025, 18:34 9979
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины фото; обновлено 09:45
09:45 3322
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
04:47 7653
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
04:14 1959
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
21 июля 2025, 19:50 5574

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Байрамова в Тбилиси
Переговоры Байрамова в Тбилиси фото; обновлено 12:40
12:40 1528
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа обновлено 13:02; видео
13:02 6434
Давайте как в Турции
Давайте как в Турции непутевые заметки; все еще актуально
21 июля 2025, 22:35 5925
Российские войска в стратегически важном городе Украины
Российские войска в стратегически важном городе Украины обновлено 12:37
12:37 1933
Глава МИД Франции пригрозил России
Глава МИД Франции пригрозил России
11:41 1677
Стамбул никому не нужен
Стамбул никому не нужен главная тема
01:18 9181
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку совершенно не секретно; все еще актуально
21 июля 2025, 18:34 9979
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины фото; обновлено 09:45
09:45 3322
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
04:47 7653
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
04:14 1959
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
21 июля 2025, 19:50 5574
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться