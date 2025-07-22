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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Иран открывается миру

11:16 1152

Иран продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и не исключает, что в будущем в страну могут вернуться инспекторы агентства. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу Fox News.

«Мы продолжаем с ними (МАГАТЭ) работать, нам нужен новый порядок работы, так как объекты были уничтожены. В зависимости от порядка работы это (возвращение инспекторов) возможно», — сказал глава МИД Ирана.

12 июля Аракчи утверждал, что сотрудничество Ирана с МАГАТЭ не прекратилось, однако примет новую форму, «что абсолютно естественно, учитывая существующую «на земле» реальность и произошедшие события». Министр добавил, что согласно законопроекту Меджлиса, все последующее сотрудничество Тегерана с агентством будет регулировать Высший совет по нацбезопасности Ирана.

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