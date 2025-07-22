Командующий ВСУ отправил миллион рублей в Россию

Об этом утверждают российские Telegram-каналы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский якобы перевел около миллиона рублей своим пожилым родителям в Россию на лечение.

По их данным, отец главкома, 86-летний Станислав Сырский, страдает заболеванием головного мозга, которое якобы обострилось после перенесенного респираторного вируса. Сообщается, что после ухудшения состояния отца Сырский связался с родителями и перевел деньги на лечение в Москве.

Официальных комментариев по этому поводу от украинской стороны не поступало.