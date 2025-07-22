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Мерц о неопределенности в вопросе Patriot для Украины

11:35 657

США пока не уведомили Германию, когда смогут передать системы Patriot на замену тем, которые Берлин готов предоставить Киеву.

Об этом рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной с норвежским коллегой Йонасом Гаром Стере пресс-конференции.

Стере подтвердил, что и его страна готова принять участие в усилении украинской системы ПВО, в частности, финансируя закупку Patriot у США.

Как известно, Германия заявляла о готовности купить две системы ПВО Patriot для Украины, еще одну должна профинансировать Норвегия.

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