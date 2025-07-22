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Глава МИД Франции пригрозил России

11:41 1684

Министерство иностранных дел Франции приступило к подготовке предложений по новым ограничительным мерам для очередного пакета санкций ЕС против России. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в France Inter.

«В прошлый четверг мы вместе с ЕС приняли масштабный пакет санкций, чтобы заставить [Россию] прекратить огонь. И мы пойдем еще дальше, потому что я уже попросил свои команды подготовить новый, еще более жесткий пакет санкций, чтобы заставить [Россию] сделать это», — сказал он.

Министр уточнил, что речь идет именно о санкциях на уровне ЕС, а не конкретно Франции, потому что только совокупный экономический вес всех стран содружества позволяет им осуществлять попытки давления на РФ в координации с США.

Он добавил, что рассчитывает на скорейшее принятие нового пакета европейских санкций, подготавливаемого при активном участии Франции, и напомнил, что Париж «отвечал за 17-й пакет санкций, который был принят в мае».

Глава французской дипломатии давал соответствующее интервью по телефону во время своего двухдневного визита в Украину, который завершается во вторник. Он рассказал, что посетил некий город на востоке страны «поблизости от линии фронта», но отказался уточнить его название по соображениям безопасности.

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