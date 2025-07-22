Российские войска в стратегически важном городе Украины

Факт проникновения российских диверсантов в Покровск Донецкой области подтвердили украинские военные, которые там работают. Об этом пишут украинские СМИ.

По данным военных, первые группы российской пехоты в Покровске были зафиксированы еще 5 дней назад - 17 июля. Также военные рассказали, что сейчас продолжается ликвидация диверсионных групп российской армии.

Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк, Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка).