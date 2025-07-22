Российские войска в стратегически важном городе Украины

Факт проникновения российских диверсантов в Покровск Донецкой области подтвердили украинские военные, которые там работают. Об этом пишут украинские СМИ.
По данным военных, первые группы российской пехоты в Покровске были зафиксированы еще 5 дней назад - 17 июля. Также военные рассказали, что сейчас продолжается ликвидация диверсионных групп российской армии.
Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк, Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка).
*** 11:52
Российские войска захватили населенный пункт Грушевское Донецкой области, сообщают аналитики DeepState. Грушевское находится недалеко от админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.
Кроме того, россияне продвинулись еще возле четырех населенных пунктов - Воскресенки и Орехового, на Новопавловском направлении, а также неподалеку Маяка и Уюта, которые находятся севернее города Покровска.
Ранее аналитики DeepState сообщали о продвижении РФ на нескольких направлениях. В частности, россияне имели успехи у Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, а также в Вольном Поле, Андреевке и Поповом Яру в Донецкой области.
Кроме того, эксперты DeepState отмечали, что российские ДРГ начали заходить в город Покровск. По данным аналитиков, целью россиян является закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины.