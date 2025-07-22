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Украине нужно $120 млрд

11:55 730

Украина рассчитывает получить от стран Евросоюза и НАТО около $60 миллиардов в 2025 году для финансирования оборонных нужд.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, отметив, что общая потребность в оборонном бюджете на следующий год составит не менее $120 миллиардов.

«Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, переговоры с западными партнерами уже находятся на предметной стадии.

Кроме того, Киев призвал союзников заранее начать подготовку к возможному выделению средств из бюджетов уже на 2026 год. Ранее Шмыгаль уточнял, что только на закупку вооружения и производство дронов в 2025 году Украине потребуется около $6 миллиардов.

На фоне этих заявлений президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ограниченности внутренних ресурсов, особенно в сфере военного производства. По его словам, Киев будет продолжать искать поддержку среди западных партнеров.

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