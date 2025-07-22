Как российских зеков заставляют ехать на войну

Речь идет об избиениях в мужских колониях как минимум в трех российских регионах — в Поволжье, Центральном округе и Сибири, пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на родственников и знакомых заключенных.

«Сообщают, что за последний месяц избиения стали обязательным мероприятием, как построение на поверку. На фронт тащат всех без разбора», — сказал источник, чей знакомый отбывает срок в Приволжском федеральном округе.

Родственники заключенного из Тульской области рассказали, что в его колонию приехали сотрудники ФСИН, ОМОН и ФСБ и «били всех, куда попало»: «Забрали (на контракт) сразу 15 нерусских — половину повезли в «Лефортово», по пути угрожали «раскрутить» на экстремизм, если не подпишут контракт. Русских вызывают к начальству, если отказываешься от контракта — бьют».

По информации «Сибирь.Реалии», с осени 2024 года колонии, о которых идет речь, опустели наполовину. Число людей, прибывающих туда по этапам, сократилось в 10 раз, так как подозреваемых и обвиняемых вербуют на войну прямо из СИЗО, объяснили собеседники издания.