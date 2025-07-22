Тегеран закроют из-за жары

Власти Ирана приняли решение закрыть все государственные учреждения, банки и предприятия в столичной провинции Тегеран в среду, 23 июля, из-за аномальной жары и необходимости сэкономить электроэнергию.

Температура в иранской столице превысила 40 градусов по Цельсию, и правительство призвало граждан по возможности оставаться дома в часы максимальной жары.

Представитель правительства Фатеме Мохаджерани обратилась к населению с просьбой сократить потребление электричества и воды. В сообщении подчеркивается, что все учреждения в провинции Тегеран будут закрыты на один день в целях энергосбережения и защиты здоровья граждан.