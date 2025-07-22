Очередной марафон солидарности «Ноль отходов» прошел в Газах-Товузском экономическом районе

По инициативе Фонда Red Hearts и Kapital Bank при партнерстве с Министерством экологии и природных ресурсов был организован очередной марафон солидарности «Ноль отходов».

Акция состоялась в поселке Кюр Шамкирского района, в прибрежной зоне Шамкирского водохранилища. В ходе мероприятия было собрано и передано по назначению в общей сложности 750 килограммов бытовых отходов. В уборке территории приняли добровольное участие 33 сотрудника из филиальной сети Kapital Bank, охватывающей Газах-Товузский экономический район.

Основной целью проекта является повышение уровня экологической грамотности в обществе, формирование бережного отношения к окружающей среде, популяризация чистоты в прибрежных, горных и лесных зонах, а также стимулирование каждого человека к более ответственному поведению по отношению к природе.

Отметим, что марафон «Солидарности во имя Зеленого мира», стартовавший в 2024 году по инициативе Фонда Red Hearts и Kapital Bank, охватил широкую географию. На сегодняшний день он уже прошел в Гянджа-Дашкесанском, Ленкорань-Астаринском, Центрально-Аранском, Шеки-Закатальском, Бакинском и Губа-Хачмазском экономических районах.

Дополнительная информация: https://shorturl.at/4fpoi

Следует отметить, что фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах.

Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.