USD 1.7000
EUR 1.9873
RUB 2.1736
Подписаться на уведомления
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Обыски в офисе издания Baza

12:18 816

В офис редакции телеграм-канала Baza пришли сотрудники полиции, сообщает само издание. Кроме того, полиция и ОМОН пришли в квартиру главреда канала Глеба Трифонова, связи с ним нет.

По словам соседей, Трифонова увезли в неизвестном направлении, где он находится сейчас, неизвестно.

В посте Baza говорится, что после прихода полицейских в офис сотрудники издания, которые находились там, перестали выходить на связь.

По информации канала, обыски могут быть связаны с возбуждением уголовного дела в одном из российских регионов. По какой статье возбуждено дело, неизвестно.

Переговоры Байрамова в Тбилиси
Переговоры Байрамова в Тбилиси фото; обновлено 12:40
12:40 1541
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа обновлено 13:02; видео
13:02 6477
Давайте как в Турции
Давайте как в Турции непутевые заметки; все еще актуально
21 июля 2025, 22:35 5938
Российские войска в стратегически важном городе Украины
Российские войска в стратегически важном городе Украины обновлено 12:37
12:37 1966
Глава МИД Франции пригрозил России
Глава МИД Франции пригрозил России
11:41 1691
Стамбул никому не нужен
Стамбул никому не нужен главная тема
01:18 9193
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку совершенно не секретно; все еще актуально
21 июля 2025, 18:34 9984
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины фото; обновлено 09:45
09:45 3325
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
04:47 7665
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
04:14 1962
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
21 июля 2025, 19:50 5576

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Байрамова в Тбилиси
Переговоры Байрамова в Тбилиси фото; обновлено 12:40
12:40 1541
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа обновлено 13:02; видео
13:02 6477
Давайте как в Турции
Давайте как в Турции непутевые заметки; все еще актуально
21 июля 2025, 22:35 5938
Российские войска в стратегически важном городе Украины
Российские войска в стратегически важном городе Украины обновлено 12:37
12:37 1966
Глава МИД Франции пригрозил России
Глава МИД Франции пригрозил России
11:41 1691
Стамбул никому не нужен
Стамбул никому не нужен главная тема
01:18 9193
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку совершенно не секретно; все еще актуально
21 июля 2025, 18:34 9984
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины фото; обновлено 09:45
09:45 3325
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
04:47 7665
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
04:14 1962
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
21 июля 2025, 19:50 5576
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться