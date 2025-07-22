Обыски в офисе издания Baza

В офис редакции телеграм-канала Baza пришли сотрудники полиции, сообщает само издание. Кроме того, полиция и ОМОН пришли в квартиру главреда канала Глеба Трифонова, связи с ним нет.

По словам соседей, Трифонова увезли в неизвестном направлении, где он находится сейчас, неизвестно.

В посте Baza говорится, что после прихода полицейских в офис сотрудники издания, которые находились там, перестали выходить на связь.

По информации канала, обыски могут быть связаны с возбуждением уголовного дела в одном из российских регионов. По какой статье возбуждено дело, неизвестно.