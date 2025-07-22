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Умерла председатель Верховного суда РФ. Она была однокурсницей Путина

12:30 779

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова умерла в Москве на 72-м году жизни, сообщил ТАСС источник в ее окружении.

Собеседник агентства уточнил, что Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни, какой, не сообщается.

Подносова была назначена на должность главы Верховного суда 17 апреля 2024 года, ее кандидатуру выдвинул президент РФ Владимир Путин. При этом она возглавила суд после смерти его предыдущего председателя Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 по 2024 год.

Подносова в 1975-м окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета (нынешний Санкт-Петербургский государственный университет). Она училась на одном курсе с Путиным и главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

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