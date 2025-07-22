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Венгрия не откажется от российской нефти

12:32 279

Венгрия не позволит руководству Евросоюза запретить ей использовать российские нефть и газ.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на встрече с послами стран ЕС в Будапеште.

«Брюссель движется в совершенно неверном направлении: они хотят продолжать войну [в Украине], они хотят пустить нелегальных мигрантов и навязать нам гендерное безумие. Кроме того, они хотят запретить нам использовать дешевые российские нефть и газ, что грозит повышением в два, три и даже четыре раза расходов на коммунальные услуги для венгерских семей. Мы не допустим этого, для нас Венгрия на первом месте. Я ясно дал понять это послам стран ЕС в Будапеште», — написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Ранее правительство Венгрии заявило, что не поддержит разработанный Еврокомиссией план полного отказа от поставок в ЕС нефти и газа из России к началу 2028 года.

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