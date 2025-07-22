Бывшего вице-премьера Армении, депутата от оппозиции Армена Геворкяна и членов его семьи вызвали в прокуратуру в рамках дела о незаконно нажитом имуществе. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном портале объявлений Azdarar.

24 июля в Генеральную прокуратуру Армении должны явиться сам Геворкян, а также его отец, мать, супруга, двое совершеннолетних сыновей и дочь.

Армен Геворкян является фигурантом двух уголовных дел — об отмывании денег и получении взяток. По версии следствия, он причастен к легализации средств в размере 4 млрд 921 млн драмов (свыше 12 миллионов долларов США).

С 2000 по 2018 год Геворкян занимал ряд ключевых государственных постов: он был первым помощником президента Армении, возглавлял президентскую администрацию, занимал должность секретаря Совета безопасности, руководил Министерством территориального управления и развития, а затем стал вице-премьером.