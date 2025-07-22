Россия ответила на санкции Евросоюза

Об этом заявили в МИД РФ.

Москва расширила список граждан Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС.

В санкционный список включены представители институтов ЕС, государств-членов Евросоюза и других стран, поддерживающих антироссийскую политику. В частности, речь идет о чиновниках, сотрудниках силовых ведомств, представителях коммерческих структур и лицах, причастных к оказанию военной помощи Украине и организации поставок продукции двойного назначения.

Также в список попали лица, участвовавшие, по версии Москвы, в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности РФ, блокировку российских грузов и судов в Балтийском море, а также в преследовании российских должностных лиц.

МИД РФ подчеркнул, что дальнейшие санкции ЕС будут получать «своевременный и адекватный ответ», а Россия продолжит отстаивать свои национальные интересы.