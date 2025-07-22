USD 1.7000
EUR 1.9873
RUB 2.1736
Подписаться на уведомления
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Россия ответила на санкции Евросоюза

12:54 312

Москва расширила список граждан Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС.

Об этом заявили в МИД РФ.

В санкционный список включены представители институтов ЕС, государств-членов Евросоюза и других стран, поддерживающих антироссийскую политику. В частности, речь идет о чиновниках, сотрудниках силовых ведомств, представителях коммерческих структур и лицах, причастных к оказанию военной помощи Украине и организации поставок продукции двойного назначения.

Также в список попали лица, участвовавшие, по версии Москвы, в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности РФ, блокировку российских грузов и судов в Балтийском море, а также в преследовании российских должностных лиц.

МИД РФ подчеркнул, что дальнейшие санкции ЕС будут получать «своевременный и адекватный ответ», а Россия продолжит отстаивать свои национальные интересы.

Переговоры Байрамова в Тбилиси
Переговоры Байрамова в Тбилиси фото; обновлено 12:40
12:40 1547
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа обновлено 13:02; видео
13:02 6493
Давайте как в Турции
Давайте как в Турции непутевые заметки; все еще актуально
21 июля 2025, 22:35 5941
Российские войска в стратегически важном городе Украины
Российские войска в стратегически важном городе Украины обновлено 12:37
12:37 1978
Глава МИД Франции пригрозил России
Глава МИД Франции пригрозил России
11:41 1696
Стамбул никому не нужен
Стамбул никому не нужен главная тема
01:18 9193
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку совершенно не секретно; все еще актуально
21 июля 2025, 18:34 9985
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины фото; обновлено 09:45
09:45 3326
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
04:47 7667
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
04:14 1962
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
21 июля 2025, 19:50 5577

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Байрамова в Тбилиси
Переговоры Байрамова в Тбилиси фото; обновлено 12:40
12:40 1547
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа обновлено 13:02; видео
13:02 6493
Давайте как в Турции
Давайте как в Турции непутевые заметки; все еще актуально
21 июля 2025, 22:35 5941
Российские войска в стратегически важном городе Украины
Российские войска в стратегически важном городе Украины обновлено 12:37
12:37 1978
Глава МИД Франции пригрозил России
Глава МИД Франции пригрозил России
11:41 1696
Стамбул никому не нужен
Стамбул никому не нужен главная тема
01:18 9193
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку совершенно не секретно; все еще актуально
21 июля 2025, 18:34 9985
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины
В канун переговоров Россия ударила по городам Украины фото; обновлено 09:45
09:45 3326
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»
04:47 7667
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб
04:14 1962
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
Удар Лондона по российскому теневому флоту... и подразделению ЛУКОЙЛ в Дубае
21 июля 2025, 19:50 5577
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться