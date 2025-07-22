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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Грузия передала Азербайджану участок в центре Тбилиси

12:55 367

Грузия передала Азербайджану в безвозмездное пользование земельный участок в Тбилиси, срок аренды составит 49 лет, сообщают грузинские СМИ.

Участок на улице Вахтанга Горгасали передан в пользование посольства по распоряжению правительства.

Согласно информации, соответствующий документ был подписан 18 июля премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Основанием послужил пункт 2 статьи 36 Закона Грузии «О государственной собственности».

Национальному агентству государственной собственности, подведомственному Минэкономики, поручено реализовать все предусмотренные законом процедуры для передачи права пользования.

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