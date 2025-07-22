Грузия передала Азербайджану участок в центре Тбилиси

Грузия передала Азербайджану в безвозмездное пользование земельный участок в Тбилиси, срок аренды составит 49 лет, сообщают грузинские СМИ.
Участок на улице Вахтанга Горгасали передан в пользование посольства по распоряжению правительства.
Согласно информации, соответствующий документ был подписан 18 июля премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Основанием послужил пункт 2 статьи 36 Закона Грузии «О государственной собственности».
Национальному агентству государственной собственности, подведомственному Минэкономики, поручено реализовать все предусмотренные законом процедуры для передачи права пользования.