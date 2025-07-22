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Трамп пытается не сделать Украину Афганистаном

Bloomberg
13:12 962

Война в Украине в будущем может стать для нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане была для экс-президента США Джо Байдена. С таким утверждением выступило агентство Bloomberg.

Как говорится в тексте, прекращение российско-украинской войны является «непростой задачей» и в итоге ее длительность может привести к тому, что Трамп будет нести ответственность и, возможно, чувство вины.

Однако, как отмечает Bloomberg, в случае отказа от поставок Киеву дополнительной военной помощи и противостояния России Трампа могут обвинить в том, что он сделал недостаточно, наподобие ситуации, когда с этим в свое время столкнулся Байден, распорядившись вывести американские войска с территории Афганистана.

«Трамп руководит политикой США уже почти полгода, и война продолжается, и теперь она на Трампе. Он понимает, что его могут серьезно обвинить, если [президент РФ Владимир] Путин победит при нем», - утверждает экс-посол США в Украине Джон Хербст, слова которого приводит агентство.

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