Среди выдающихся осетин нет фигуры, равновеликой Валерию Гергиеву. В самом деле: любители спорта знают и помнят Валерия Газзаева и Станислава Черчесова, сильно увлеченные поэзией, возможно, в курсе, кто такой Коста Хетагуров, но всемирной и абсолютно заслуженной славы добился только один – еще не так давно главный дирижер Лондонского и Мюнхенского симфонических оркестров, а нынче генеральный директор Большого театра и художественный руководитель Мариинского Валерий Гергиев. Вот только его собственными усилиями к славе великого дирижера добавилась другая слава – подпевалы и апологета войны. Вспомнить об этом обстоятельстве заставило приглашение, а затем отказ Гергиеву участвовать в музыкальном фестивале UnʼEstate da Re в Королевском дворце под Неаполем. Это могло бы стать его первым выступлением в Европе после того, как в 2022 году с Гергиевым, поддержавшим войну в Украине, отказались работать западные партнеры. Но поднявшаяся волна протестов напомнила европейцам, что собой представляют взгляды дирижера на вопросы добра и зла. Попытка организаторов занять позицию над схваткой не вышла: Гергиев однозначно поддерживает одну из сторон, именно ту, которая презирает международные нормы и убивает людей в промышленных масштабах.

Еще в 2022 году Шведская королевская музыкальная академия выкинула его из своих рядов, а Канада недавно внесла Гергиева в свой санкционный список. Но в целом на Западе не стали формализовать свое отношение к путинскому любимцу, а заняли позицию брезгливого отстранения. И вот теперь, когда кто-то попытался вернуть Гергиева в европейский культурный оборот, случился скандал, который пришлось срочным образом гасить: нет, никто ничего не забыл и прощать не собирается. Были предварительные заявления, что Гергиева и оркестр Мариинского театра пригласят на музыкальный фестиваль в Барселоне, но, похоже, под влиянием истории с итальянским фестивалем от этой идеи отказались. Министр культуры Италии Алессандро Джули прокомментировал решение местных властей о приглашении Гергиева, на которое центральные итальянские власти не могли повлиять: «Искусство свободно и не может подвергаться цензуре. Пропаганда же, даже талантливо исполненная, - нечто иное. Поэтому концерт путинского друга и советника Валерия Гергиева может дать неправильный посыл». Посыл простой: иметь дело с Путиным и его приспешниками больше не стыдно. Конечно, разрушать антивоенное единство легче исподволь, через возврат в приличное общество деятелей культуры, замазанных открытой поддержкой Кремля. Нередко трусливую позицию служителей муз объясняют их зависимостью от властей, поссорившись с которыми они лишатся источника пропитания. В случае с Валерием Гергиевым дело обстоит ровно иначе: мировая известность гарантировала бы дирижеру лучшие контракты за рубежом. Он, однако, сознательно предпочел стать в ряды подлецов и несет за это решение полную ответственность.