Украина атаковала завод «Роснефти»

В ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали в Самарской области входящее в «производственную цепь ВПК» России АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (принадлежит «Роснефти») мощностью около 1 млн тонн переработки в год. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Он отметил, что предприятие, одно из крупнейших в России в сфере газопереработки и нефтехимии, производит сырье для взрывчатых веществ — бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетический этиловый спирт и пара-трет-бутилфенол. Из них изготавливают тротил, гексоген, тетрил и другие типы взрывчатки, которые «используются для снаряжения артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет», написал Коваленко в своем телеграм-канале, не уточнив характер и масштаб повреждений завода. Предприятие выпускает более 50 наименований продукции, сказано на сайте «Роснефти».

Факт ночной атаки дронов ВСУ на «одно из промышленных предприятий» подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, «при попытке» ударов силы ПВО сбили несколько БПЛА. «Жертв и разрушений нет. В целях безопасности на территории области вводились временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военным подавлять БПЛА противника. Прошу относиться с понимаем, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал чиновник в телеграм-канале.

Видеозаписи из Самарской области, на которых видны выстрелы по летящим беспилотникам, опубликовал украинский канал Exilenova+. По данным Минобороны, прошлой ночью в регионе было уничтожено три украинских дрона. Всего в российских регионах перехватили 35 БПЛА.