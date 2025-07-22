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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Украинский вопрос разделил Баку и Москву? Новое заявление Кремля

13:46 3885

России известна позиция руководства Азербайджана по Украине, здесь «мнения расходятся», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, «в Кремле надеются, что разногласия относительно Украины не будут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях с Баку».

«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент [Азербайджана Ильхам] Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались. Вместе с тем эти разногласия, мы надеемся, не будут препятствиями, чтобы мы перешли через, мы надеемся, краткий период охлаждения двусторонних отношений. И не жертвовали обоюдными, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации», - сказал Песков.

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