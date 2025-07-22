Русские в панике: украинцы проникли на военную базу в Крыму

Участники партизанского движения «АТЕШ» заявили о проникновении на территорию склада 12-го зенитно-ракетного полка российских войск, расположенного в Севастополе. Об этом говорится в отчете движения.

Согласно заявлению, после проникновения наблюдается существенная реорганизация в размещении личного состава и техники на объекте. По информации партизан, командование российских войск приняло решение о выведении большей части военнослужащих за пределы части.

В «АТЕШ» утверждают, что эти меры связаны с боязнью возможных ударов со стороны Сил обороны Украины. Вся военная техника, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, была эвакуирована в укрытия или в безопасные районы. На самой территории остались лишь дежурные подразделения.

Ранее аналитики проекта DeepState сообщали о прорыве российских диверсионно-разведывательных групп в Покровск Донецкой области. По их данным, это привело к ожесточенным боям и потерям среди украинских военных.