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Кремль о встрече Путина с Зеленским

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В Кремле подтвердили планы проведения нового раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча может состояться уже на этой неделе, однако «Москва не ожидает серьезного прогресса».

«Мы рассчитываем, что переговоры состоятся на этой неделе, — отметил Песков. — О точной дате сообщим, как только будем готовы».

По словам представителя Кремля, в ходе обсуждений «планируется рассмотреть проекты меморандумов, подготовленные сторонами». Однако, как подчеркнул Песков, «поводов рассчитывать на прорывы в ходе нового раунда переговоров нет».

Он добавил, что «обсуждение вопросов обменов и возвращения тел уже можно считать результатом»: «Тема украинского урегулирования настолько сложная, что достижение договоренностей даже по этим вопросам — это уже результат».

Пресс-секретарь также прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины. По его словам, такая встреча в ближайшее время не рассматривается. «Прежде чем говорить о возможности встреч на высоком и высшем уровнях, предстоит много поработать», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что сроки возможного выхода на договоренности зависят от множества факторов: «Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес — повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации. Мы намерены добиваться наших интересов, намерены обеспечить наши интересы и выполнить задачи, которые мы ставили с самого начала. Я бы не стал оценивать потенциальные сроки [урегулирования]. Зависит от множества факторов. И сейчас любые прогнозы будут ошибочными».

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