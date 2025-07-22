Москва снова нашла лазейку

Как пишет колумнист агентства Reuters Рон Буссо, российская нефть по-прежнему активно закупается нефтеперерабатывающими предприятиями Китая, Индии и Турции из-за более низкой цены. Это снижает эффективность санкционной политики Запада.

Последний пакет санкций Европейского союза, по мнению западных аналитиков, вряд ли окажет серьезное влияние на способность России вести войну против Украины. На этом фоне дополнительные ограничения со стороны президента США Дональда Трампа остаются одним из немногих возможных рычагов давления на Москву.

Среди потенциальных пострадавших от новых ограничений — Индия, на которую в прошлом году приходилось 16% европейского импорта дизельного топлива и авиакеросина. В 2024 году российская нефть составляла 38% ее нефтяного импорта.

Новые санкции ЕС не затрагивают страны — нетто-экспортеры нефти, что открывает дополнительные возможности для производителей из стран Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. Эти государства, обладая мощными НПЗ, смогут частично заместить выпадающий экспорт Индии и увеличить поставки в Европу.

Россия в свою очередь продолжает использовать схемы обхода ограничений, включая «теневой флот» танкеров, альтернативное страхование и платежи, позволяющие экспортировать нефть выше установленного ценового потолка. На данный момент под санкции за нарушения попали лишь 447 судов.

Предполагается, что Москва может адаптироваться к новым мерам, расширив использование «теневого флота» или скрывая происхождение нефти через перевалку с судна на судно в открытом море. При этом Китай и Индия, вероятно, продолжат закупать российскую нефть по сниженной цене, перенаправляя ее на внутренний рынок, а лишние объемы — на альтернативные рынки вне ЕС.

Несмотря на жесткую риторику ЕС, реальный финансовый ущерб для России может оказаться ограниченным. Одной из мер давления, обсуждаемых в США, может стать инициатива Дональда Трампа о введении «вторичных санкций» — 100-процентных пошлин на страны, продолжающие закупать нефть у России, если Москва не договорится с Киевом в течение 50 дней.

Сенатор США Линдси Грэм уже пригрозил Кремлю серьезными последствиями, если Владимир Путин не выполнит условия, озвученные Трампом, и не пойдет на компромисс по Украине.

Однако западные обозреватели скептически оценивают силу ультиматума. Журналисты The Telegraph считают, что Трампу нужно действовать жестче, как это было с Ираном. В то же время комментатор агентства Reuters Хьюго Диксон полагает, что США могут нанести удар по нефтяным доходам России и без введения рискованных вторичных пошлин.