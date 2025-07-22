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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит

обновлено 15:27
15:27 2542

Россия не предоставляет Азербайджану конкретных данных о результатах расследования обстрела и последующего крушения самолета AZAL под Актау. Об этом, как сообщает Report, заявил находящийся с визитом в Анкаре генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По словам К.Алиева, с момента авиакатастрофы Баку поддерживает постоянную связь со Следственным комитетом России и направляет официальные запросы: «Российская сторона, ссылаясь на проведение экспертиз и продолжающиеся следственные действия, пока не информирует нас о конкретных итогах. Между тем у нас с начального этапа расследования накоплено достаточно доказательств. Мы хорошо представляем картину происшедшего и собрали все необходимые улики. Нашу работу мы координируем и с Казахстаном.

Сразу после падения самолета Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по соответствующим статьям УК. Впоследствии аналогичные дела открыли Казахстан и Следственный комитет России. Возникает вопрос: почему одно происшествие расследуют три страны? Потому что оно затронуло интересы всех сторон — среди погибших и пострадавших есть граждане Азербайджана, России и Казахстана», — пояснил К.Алиев.

Генпрокурор сказал, что азербайджанская сторона с первых дней катастрофы под Актау взаимодействует и с прокуратурой Бразилии, поскольку самолет был произведен в этой стране. «Надеемся, что Москва в ближайшее время предоставит нам информацию о ходе следствия и конкретных результатах, а также о привлечении к ответственности лиц, совершивших преступление (мы не утверждаем, что оно было преднамеренным). В противном случае, как подчеркнул господин президент, у нас есть право обратиться в международные судебные инстанции», — заключил генпрокурор.

*** 14:29 

Азербайджан передал в Следственный комитет России факты пыток двух азербайджанцев в Екатеринбурге. Следком РФ проводит отдельное расследование этих фактов, сообщил Report генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

«Мы возбудили уголовное дело по факту насилия в отношении азербайджанцев. Как вы знаете, мы поддерживаем регулярные контакты с российской стороной — как со Следственным комитетом, так и с Генеральной прокуратурой. Российская сторона заявляет, что пострадавшие являются гражданами их страны, однако хотелось бы напомнить, что Азербайджан не признает двойное гражданство. Мы считаем их гражданами Азербайджана. В этой связи мы провели необходимые экспертизы, которые, к сожалению, подтвердили факт смерти в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений», — заявил Кямран Алиев.

Глава ведомства подчеркнул, что Баку продолжает следственные действия по этим делам и передал все собранные доказательства Следственному комитету России: «Российская сторона сообщила мне, что Следственный комитет проводит отдельное расследование фактов насилия. Мы надеемся, что возбужденное уголовное дело по этому вопросу даст результаты».

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