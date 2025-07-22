Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит

Россия не предоставляет Азербайджану конкретных данных о результатах расследования обстрела и последующего крушения самолета AZAL под Актау. Об этом, как сообщает Report, заявил находящийся с визитом в Анкаре генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По словам К.Алиева, с момента авиакатастрофы Баку поддерживает постоянную связь со Следственным комитетом России и направляет официальные запросы: «Российская сторона, ссылаясь на проведение экспертиз и продолжающиеся следственные действия, пока не информирует нас о конкретных итогах. Между тем у нас с начального этапа расследования накоплено достаточно доказательств. Мы хорошо представляем картину происшедшего и собрали все необходимые улики. Нашу работу мы координируем и с Казахстаном.

Сразу после падения самолета Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по соответствующим статьям УК. Впоследствии аналогичные дела открыли Казахстан и Следственный комитет России. Возникает вопрос: почему одно происшествие расследуют три страны? Потому что оно затронуло интересы всех сторон — среди погибших и пострадавших есть граждане Азербайджана, России и Казахстана», — пояснил К.Алиев.

Генпрокурор сказал, что азербайджанская сторона с первых дней катастрофы под Актау взаимодействует и с прокуратурой Бразилии, поскольку самолет был произведен в этой стране. «Надеемся, что Москва в ближайшее время предоставит нам информацию о ходе следствия и конкретных результатах, а также о привлечении к ответственности лиц, совершивших преступление (мы не утверждаем, что оно было преднамеренным). В противном случае, как подчеркнул господин президент, у нас есть право обратиться в международные судебные инстанции», — заключил генпрокурор.