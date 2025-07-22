Украинская разведка о масштабном перевооружении России

Россия готовится к масштабной войне и намерена потратить около 1,1 триллиона долларов США на перевооружение до 2036 года.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
По словам Буданова, это будет крупнейшая программа перевооружения России со времен распада Советского Союза. «Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к будущей масштабной войне», — отметил он.
Буданов напомнил, что в рамках военной реформы в России уже созданы два новых военных округа — Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.
Он также подчеркнул, что Россия стремится разрушить существующий мировой безопасный и экономический порядок. Кремль, по его словам, наращивает военное присутствие в Африке — в первую очередь с помощью ЧВК «Вагнер» и «Африканского корпуса», а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру.
Кроме того, Россия активно использует гибридные инструменты — проводит информационные и кибероперации в других странах, используя подконтрольные СМИ и политиков.
«Цель Москвы — навязать свое видение мира, где «большие» государства, прежде всего Россия, обладают всей полнотой власти, контролируют ресурсы и определяют судьбу мира в узком кругу», — заявил глава украинской разведки.
Ранее в интервью Bloomberg Буданов подчеркивал необходимость скорейшего прекращения огня в Украине и говорил, что это возможно только при участии трех сторон: Украины, России и США.
Западные издания тем временем отмечают, что российский президент Владимир Путин, судя по всему, не воспринимает ультиматум Дональда Трампа всерьез и по-прежнему сосредоточен на достижении своих целей в войне.