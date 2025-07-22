Украинская разведка о масштабном перевооружении России

Россия готовится к масштабной войне и намерена потратить около 1,1 триллиона долларов США на перевооружение до 2036 года.

По словам Буданова, это будет крупнейшая программа перевооружения России со времен распада Советского Союза. «Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к будущей масштабной войне», — отметил он.

Буданов напомнил, что в рамках военной реформы в России уже созданы два новых военных округа — Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

Он также подчеркнул, что Россия стремится разрушить существующий мировой безопасный и экономический порядок. Кремль, по его словам, наращивает военное присутствие в Африке — в первую очередь с помощью ЧВК «Вагнер» и «Африканского корпуса», а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру.

Кроме того, Россия активно использует гибридные инструменты — проводит информационные и кибероперации в других странах, используя подконтрольные СМИ и политиков.

«Цель Москвы — навязать свое видение мира, где «большие» государства, прежде всего Россия, обладают всей полнотой власти, контролируют ресурсы и определяют судьбу мира в узком кругу», — заявил глава украинской разведки.

Ранее в интервью Bloomberg Буданов подчеркивал необходимость скорейшего прекращения огня в Украине и говорил, что это возможно только при участии трех сторон: Украины, России и США.

Западные издания тем временем отмечают, что российский президент Владимир Путин, судя по всему, не воспринимает ультиматум Дональда Трампа всерьез и по-прежнему сосредоточен на достижении своих целей в войне.