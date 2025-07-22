Трамп решил: США выходят из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, поскольку организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
«Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, полностью противоречащие разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре», - сказала она в комментарии газете New York Post.
В администрации США не согласны с политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI, diversity, equity, and inclusion) и считают организацию предвзятой из-за «пропалестинских и прокитайских» настроений, сказала Келли.
Вскоре после возвращения в Белый дом Трамп поручил изучить вопрос о целесообразности дальнейшего участия в ЮНЕСКО и отвел на это 90 дней. В частности, власти должны были оценить, «как ЮНЕСКО поддерживает интересы Соединенных Штатов и поддерживает ли она их». Тогда же он заявил, что «пристального внимания» заслуживают еще две организации ООН — Совет по правам человека и Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР). В феврале Трамп подписал указ, предусматривающий выход США из СПЧ ООН, который прежде критиковал за «предвзятость» в отношении Израиля.