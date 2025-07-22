Украина и Россия готовятся к новым обменам

Украина готовится к новым этапам обмена пленными с Российской Федерацией. В течение весны и лета удалось существенно активизировать этот процесс.

«Заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленных и тех, которые готовятся. Ожидаем несколько новых этапов, выполнения договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другие усилия по освобождению наших людей — как военных, так и гражданских», — заявил Зеленский.

По его словам, в последние месяцы Украина добилась значительного прогресса в вопросе обмена пленными. Среди освобожденных есть те, кто ранее считался без вести пропавшими, а также люди, которые находились в российских тюрьмах и лагерях еще до начала полномасштабной войны.

Обмен пленными остается одним из немногих гуманитарных каналов между Украиной и Россией, продолжающих функционировать несмотря на активную фазу боевых действий. С начала 2025 года обмены стали происходить чаще и в больших масштабах.

Во время первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая стороны договорились о масштабном обмене в формате «1000 на 1000». Он прошел в три этапа — с 23 по 25 мая.

В ходе обмена в начале июля Украине удалось вернуть военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести, а также заключенных, отбывавших длительные сроки в РФ.