Замир за войну

Начальник Генерального штаба израильской армии Эяль Замир заявил, что «война с Ираном не окончена», а фронт в секторе Газа «был самым сложным в истории израильской армии».

«ЦАХАЛ должен действовать наступательно на нескольких фронтах, наряду с необходимой обороной на границах и в зонах ответственности.

Мы продолжим сохранять воздушное превосходство и усилия разведки.

Операция в секторе Газа — одна из самых сложных, с которыми когда-либо сталкивался ЦАХАЛ. У нас есть значительные достижения. Южное командование продолжает вести операцию, в ней участвуют регулярные и резервные бригады, ведущие ежедневные наступательные и оборонительные действия.

Мы платим тяжелую цену в этом бою — и сегодня мы вновь увидели это. Мы продолжим действовать для достижения наших целей: возвращения заложников и уничтожения ХАМАС.

Мы ведем действия на множестве фронтов. Мы продолжим ослаблять и нейтрализовывать стратегические возможности Сирии и «Хезболлы» и сохранять нашу свободу действий.

Мы продолжаем операции в Иудее и Самарии и боремся с терроризмом последовательно и непрерывно. Иран и его ось остаются в нашем фокусе — кампания против Ирана еще не завершена», - сказал Замир.