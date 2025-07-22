Азербайджан занимает 11-е место на Всемирной Универсиаде

Эльтадж Гафаров уступил в четвертьфинале сопернику из Украины Артему Харбару (0:2) и завершил выступление.

Пока в активе сборной Азербайджана на Всемирной Универсиаде 2 золота и 1 серебро, которые завоеваны групповой командой по художественной гимнастике. В общекомандном зачете Азербайджан занимает 11-е место.

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На 32-х Всемирных студенческих играх в Германии сегодня предпоследний день соревнований по таэквондо.