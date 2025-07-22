Азербайджан занимает 11-е место на Всемирной Универсиаде

Эльтадж Гафаров уступил в четвертьфинале сопернику из Украины Артему Харбару (0:2) и завершил выступление.
Пока в активе сборной Азербайджана на Всемирной Универсиаде 2 золота и 1 серебро, которые завоеваны групповой командой по художественной гимнастике. В общекомандном зачете Азербайджан занимает 11-е место.
*** 14:52
На 32-х Всемирных студенческих играх в Германии сегодня предпоследний день соревнований по таэквондо.
Эльтадж Гафаров (87 кг) вышел в четвертьфинал, победив в 1/8 финала венгра Келена Бэйли - 2:1. Следующим соперником Эльтаджа будет украинец Артем Харбар.
Марьям Мамедова (53 кг) проиграла в первом же поединке сопернице из Таиланда. Фуад Тахмазов (63 кг) сначала одолел словака Матея Хорвата, но в 1/8 финала уступил французу Натану Жюлю.