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В Украине приняли скандальный закон

14:59 1065

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №12414, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут оказаться зависимыми от решений генерального прокурора.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За документ с правками проголосовали 263 народных депутата.

Перед голосованием ряд депутатов попытались заблокировать трибуну. По словам Железняка, это был «единственный теоретический способ остановить» принятие закона.

Ранее соответствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс поддержал парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Законопроект предусматривает пересмотр статуса НАБУ и САП, которые до сих пор действовали как независимые антикоррупционные органы.

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