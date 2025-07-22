В Украине приняли скандальный закон

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №12414, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут оказаться зависимыми от решений генерального прокурора.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
За документ с правками проголосовали 263 народных депутата.
Перед голосованием ряд депутатов попытались заблокировать трибуну. По словам Железняка, это был «единственный теоретический способ остановить» принятие закона.
Ранее соответствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс поддержал парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Законопроект предусматривает пересмотр статуса НАБУ и САП, которые до сих пор действовали как независимые антикоррупционные органы.