Лидер израильской оппозиции против продаж истребителей Турции

Лидер израильской оппозиционной партии «Йеш Атид» («Есть будущее») Яир Лапид заявил, что Турция обладает самым сильным военно-морским флотом в регионе Ближнего Востока и призвал помешать Анкаре приобрести истребители Eurofighter Typhoon у Великобритании и Германии.
«Если бы в Израиле была нормальная работающая дипломатия или полноценное правительство, Германия и Великобритания давно бы заблокировали новое соглашение о продаже Турции истребителей Eurofighter Typhoon», - написал Лапид, обвинив правительство Биньямина Нетаньяху в «бездействии» по этому вопросу.