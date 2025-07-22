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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Лидер израильской оппозиции против продаж истребителей Турции

15:15 373

Лидер израильской оппозиционной партии «Йеш Атид» («Есть будущее») Яир Лапид заявил, что Турция обладает самым сильным военно-морским флотом в регионе Ближнего Востока и призвал помешать Анкаре приобрести истребители Eurofighter Typhoon у Великобритании и Германии.

«Если бы в Израиле была нормальная работающая дипломатия или полноценное правительство, Германия и Великобритания давно бы заблокировали новое соглашение о продаже Турции истребителей Eurofighter Typhoon», - написал Лапид, обвинив правительство Биньямина Нетаньяху в «бездействии» по этому вопросу.

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