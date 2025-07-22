Половина армян хочет в Евросоюз

В Армении 49% респондентов заявили, что проголосовали бы за членство в ЕС в случае проведения референдума. Об этом свидетельствуют данные опроса Международного республиканского института (IRI).

Согласно данным опроса, втрое меньше — 15% проголосовали бы «против», 31% — не проголосовали бы, 5% — затруднились ответить. Также участники опроса назвали преимущества, которые Армения получит в случае вступления в Еврозоюз.

IRI отмечает, что 61% респондентов в Армении не доверяют никому из политических деятелей.

Данные опроса IRI свидетельствуют, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну доверяют 12% опрошенных, экс-президенту Роберту Кочаряну – 4%, главе МИД Арарату Мирзояну – 2%, главе парламента Алену Симоняну и главе партии «Республика» Араму Саркисяну досталось по 1%.