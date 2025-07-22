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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Азербайджан и Грузия открывают новую страницу отношений

15:47 2068

Отношения между Грузией и Азербайджаном вышли за рамки обычного двустороннего сотрудничества и приобрели региональное и глобальное значение. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Отношения между Грузией и Азербайджаном уже давно вышли за рамки двустороннего сотрудничества – они имеют важное региональное и глобальное значение. С этой точки зрения особенно актуален политический диалог, который существует между двумя странами», – подчеркнула Бочоришвили.

По ее словам, визит Байрамова стал логичным продолжением активного политического диалога между Баку и Тбилиси.

«История и отношения наших стран наполнены лучшими примерами добрососедства, дружбы и партнерства. Именно на этой основе сегодня мы говорим об углублении наших связей и возможностях их укрепления», – добавила она.

Стороны обсудили широкий круг вопросов – от политического взаимодействия до вызовов в сфере безопасности, а также текущие региональные и международные процессы. Отдельное внимание было уделено вопросам экономики.

«Мы подтвердили, что потенциал для развития экономических связей между нашими странами гораздо выше текущего уровня. Несмотря на уже достигнутые впечатляющие результаты, мы намерены продолжать активную работу в этом направлении», – отметила глава МИД Грузии.

Особое значение, по ее словам, приобретает совместная работа по активизации Срединного коридора – транспортного маршрута, который связывает Восточную Азию с Европой через Кавказ и Каспий.

«В этом контексте значение сотрудничества, дружбы и партнерства между Грузией и Азербайджаном еще более возрастает и должно быть максимально использовано», – заключила Мака Бочоришвили.

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