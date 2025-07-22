Британия угрожает Израилю новыми санкциями

Комментарий министра появился после того, как Британия подписала заявление 28 стран с осуждением гуманитарной ситуации в секторе Газа и обвинением Израиля в отказе в помощи гражданскому населению, пишет Politico.

Великобритания может применить новые санкции против Израиля из-за «страданий в Газе», предупредил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми.

В заявлении, которое подписали Австралия, Канада, Франция и другие страны, говорится, что израильская модель оказания помощи является «опасной, подпитывает нестабильность и лишает жителей Газы человеческого достоинства». Предложение переселения палестинцев в гуманитарный город назвали «абсолютно неприемлемым» и «нарушением международного гуманитарного права». Израиль назвал заявление «оторванным от реальности».

Лемми напомнил, что Великобритания уже ввела санкции против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, а также приостановила торговые переговоры и остановила продажу некоторого оружия Израилю.

«Мы рассмотрим больше (мер) в ближайшие дни, если не увидим конца этой войны, и, конечно же, страданий, которые мы наблюдаем в Газе... Нельзя сократить 700, 800 грузовиков, которые нужны в день, до менее чем 40 и не ожидать огромного спроса на доступную еду», — заявил министр.