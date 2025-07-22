Омбудсмен несет в массы равенство и предотвращение дискриминации

Одним из важных направлений деятельности уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана является «обеспечение равенства и предотвращение дискриминации». Право на равное обращение и свободу от дискриминации, а также свобода выражения мнений являются одними из фундаментальных прав и свобод человека.

С целью повышения общественной осведомленности в этом направлении по инициативе омбудсмена Сабины Алиевой был подготовлен специальный просветительский материал под названием «Принцип запрета дискриминации в контексте борьбы с языком вражды и ксенофобией и роль омбудсменов».

В указанном материале подробно разъясняются понятие, виды и признаки языка вражды, анализируются нормы, закрепленные в существующих международных документах, направленных на устранение языка вражды и дискриминации, рассматриваются передовые международные практики, а также представлена подробная информация о направлениях деятельности омбудсменов в этой области.