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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Azercell поздравляет представителей СМИ со 150-летием национальной прессы Азербайджана

15:57 314

Сегодня, 22 июля, исполняется 150 лет со дня выхода первой азербайджанской газеты Əkinçi («Экинчи»), основанной Гасан-беком Зардаби. Это издание сыграло важную роль в развитии прессы и просвещения на родном языке.

По случаю Дня национальной печати и журналистики Azercell Telecom, оставаясь верным своим традициям, дарит всем абонентам тарифа Mediacell и представителям СМИ, участвовавшим во Второй Карабахской войне, 5 ГБ мобильного интернета. Предоставленный пакет будет действовать в течение 30 дней. Дополнительную информацию можно получить по следующей ссылке.

Также в преддверии юбилея на страницах компании в социальных сетях были проведены познавательные и интерактивные конкурсы, посвященные журналистике. Победителям, выбранным из числа самых активных участников, были вручены призы.

Azercell уделяет особое внимание деятельности представителей СМИ. Уже почти 15 лет как в рамках тарифного пакета Mediacell мобильный оператор предоставляет услуги на выгодных условиях журналистам, работающим в официально зарегистрированных СМИ страны. Компания также продолжает поддерживать профессиональное развитие журналистов, реализуя различные инициативы, включая курсы английского языка, специализированные семинары и тренинги.

Во время Второй Карабахской войны Azercell обеспечивал журналистов, передававших оперативную и достоверную информацию с линии фронта, надежной и бесперебойной связью. Компания с глубоким уважением чтит память журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абишева, павших при исполнении профессионального долга на освобожденных от оккупации территориях.

Azercell поздравляет всех представителей СМИ и желает успехов в их профессиональной деятельности!

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