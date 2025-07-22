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AzerGold был представлен на III Шушинском Глобальном медиафоруме

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16:31 360

ЗАО AzerGold было представлено на III Глобальном медиафоруме, проходившем в культурной столице нашей страны — городе Шуша. В форуме приняли участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, включая представителей более чем 30 информационных агентств, 7 международных организаций, около 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений. В рамках форума была организована выставка золотых и серебряных изделий, подготовленных государственной компанией.

На стенде ЗАО AzerGold были представлены золотая монета «Величайшее наследие длиною в век», выпущенная в трехмерном формате по технологии Smartminting в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, золотые монеты, посвященные Ичеришехер и 20-летию Фонда Гейдара Алиева, серебряная монета нового поколения «Баку» и другие тематические монеты.

Во время выставки зарубежным гостям была предоставлена подробная информация о деятельности государственной компании, в частности о монетах «Шуша», «Жемчужины Карабаха», «Натаван» и их историко-культурной ценности. На стенде также широкой общественности был представлен дизайн коллекции золотых и серебряных монет «Лачин», которые вскоре поступят в продажу. Образцы вызвали большой интерес у посетителей.

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