USD 1.7000
EUR 1.9873
RUB 2.1736
Подписаться на уведомления
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

У белорусских границ будут летать «Байрактары»

16:04 1523

Варшава будет использовать беспилотники Bayraktar для патрулирования границы с Беларусью. Об этом говорится в публикации Оперативного командования вооруженных сил Польши.

Усиление пограничных войск проводится в рамках операции «Безопасное Подлесье».

«Эти беспилотники позволяют осуществлять круглосуточный мониторинг приграничной зоны, выявлять попытки незаконного пересечения границы и поддерживать действия сухопутных войск, оперативно передавая разведывательные данные в режиме реального времени», - говорится в публикации командования.

Три покушения на президента Сирии
Три покушения на президента Сирии
16:56 1609
Трамп решил: США выходят из ЮНЕСКО
Трамп решил: США выходят из ЮНЕСКО обновлено 17:10
17:10 2343
Хаос в российских аэропортах продолжается
Хаос в российских аэропортах продолжается видео
17:00 1402
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит обновлено 15:27
15:27 5493
Закрытый суд над Исмиевым
Закрытый суд над Исмиевым
16:50 929
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции фото
16:37 957
Азербайджан и Грузия открывают новую страницу отношений
Азербайджан и Грузия открывают новую страницу отношений
15:47 2070
Украинский вопрос разделил Баку и Москву? Новое заявление Кремля
Украинский вопрос разделил Баку и Москву? Новое заявление Кремля
13:46 6562
Стамбул никому не нужен
Стамбул никому не нужен главная тема; все еще актуально
01:18 10588
Обыски в офисе Baza: есть задержанные
Обыски в офисе Baza: есть задержанные видео; обновлено 17:04
17:04 6133
Кремль о встрече Путина с Зеленским
Кремль о встрече Путина с Зеленским
13:56 2543

ЭТО ВАЖНО

Три покушения на президента Сирии
Три покушения на президента Сирии
16:56 1609
Трамп решил: США выходят из ЮНЕСКО
Трамп решил: США выходят из ЮНЕСКО обновлено 17:10
17:10 2343
Хаос в российских аэропортах продолжается
Хаос в российских аэропортах продолжается видео
17:00 1402
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит
Генпрокурор Азербайджана: Россия молчит обновлено 15:27
15:27 5493
Закрытый суд над Исмиевым
Закрытый суд над Исмиевым
16:50 929
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции
Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции фото
16:37 957
Азербайджан и Грузия открывают новую страницу отношений
Азербайджан и Грузия открывают новую страницу отношений
15:47 2070
Украинский вопрос разделил Баку и Москву? Новое заявление Кремля
Украинский вопрос разделил Баку и Москву? Новое заявление Кремля
13:46 6562
Стамбул никому не нужен
Стамбул никому не нужен главная тема; все еще актуально
01:18 10588
Обыски в офисе Baza: есть задержанные
Обыски в офисе Baza: есть задержанные видео; обновлено 17:04
17:04 6133
Кремль о встрече Путина с Зеленским
Кремль о встрече Путина с Зеленским
13:56 2543
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться