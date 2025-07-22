У белорусских границ будут летать «Байрактары»

Варшава будет использовать беспилотники Bayraktar для патрулирования границы с Беларусью. Об этом говорится в публикации Оперативного командования вооруженных сил Польши.

Усиление пограничных войск проводится в рамках операции «Безопасное Подлесье».

«Эти беспилотники позволяют осуществлять круглосуточный мониторинг приграничной зоны, выявлять попытки незаконного пересечения границы и поддерживать действия сухопутных войск, оперативно передавая разведывательные данные в режиме реального времени», - говорится в публикации командования.