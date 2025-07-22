Трамп ищет альтернативу SpaceX

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность привлечения к реализации программы противоракетной обороны «Золотой купол» различных партнеров, опасаясь чрезмерной зависимости от SpaceX Илона Маска. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В числе возможных претендентов они называют Project Kuiper компании Amazon Джеффа Безоса, а также такие стартапы, как Stoke Space и Rocket Lab. Этим компаниям Белый дом может отдать предпочтение в свете ухудшения отношений между Трампом и Маском, что вылилось в начале июня в их публичную ссору.

Поиск альтернатив означает, по оценке агентства, «стратегический поворот в сторону от SpaceX Маска, чьи спутниковые сети Starlink и Starshield стали центральными для военной связи США». Пентагон обратился к Project Kuiper, который запустил всего 78 из запланированных 3 тыс. спутников на низкую околоземную орбиту, с предложением присоединиться к программе.

В то же время благодаря размерам, опыту запуска более 9 тыс. собственных спутников Starlink и опыту в области госзакупок SpaceX по-прежнему, как свидетельствуют источники, имеет возможность помочь с реализацией основных этапов проекта «Золотой купол».