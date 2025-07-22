Турция собирается создать новейший истребитель

Турция намерена ускорить разработку истребителя шестого поколения, опираясь на опыт в области беспилотных технологий. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности страны Халук Гёргюн в интервью телеканалу A Haber.

«Мы намерены быстро перейти к истребителю шестого поколения. Благодаря лидерству в беспилотных системах, Турция сможет оперативно интегрировать пилотируемые и беспилотные технологии в боевую авиацию нового поколения», — отметил он.

По словам Гёргюна, поставки истребителей пятого поколения KAAN Blok-10 запланированы на конец 2028 года.

Он также сообщил, что прототипы Bayraktar TB3 успешно выполняют взлеты и боевые задачи с борта корабля TCG Anadolu. Двигатель для этого беспилотника произведен турецкой компанией TEI.

По данным ведомства, беспилотники Bayraktar AKINCI и Bayraktar TB2 экспортируются в 42 страны. В общей сложности эксплуатируется более 800 таких аппаратов.

Прототипы ударного беспилотника Kızılelma уже изготовлены, запуск серийного производства и поставка от шести до десяти единиц военным запланированы на текущий год.

«Система противовоздушной обороны «Стальной купол» уже действует в национальных войсках, ее ключевые компоненты выпускаются серийно», — сказал Гёргюн.

Он также заявил, что турецкие системы ПВО SİPER обладают характеристиками, сопоставимыми с зарубежными аналогами.

По словам Гёргюна, международные санкции способствовали росту национальных технологических решений, повышению их доступности и созданию рабочих мест внутри страны.

В оборонной отрасли Турции, по его данным, занято более 95 тысяч человек. В 2023 году экспорт продукции составил 7,1 миллиарда долларов, основными направлениями стали страны Европы и НАТО.

Турция занимает 11-е место в мире среди экспортеров оборонной продукции. Власти страны рассчитывают войти в первую десятку и отмечают, что контролируют 65% мирового рынка беспилотников.