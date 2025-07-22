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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Закир Гасанов на мероприятии вместе с Эрдоганом в Турции

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16:37 957

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Турции по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

Во вторник, 22 июля, руководящий состав Министерства обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия 17-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025, состоявшейся в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на мероприятии и поприветствовал участников.

В рамках визита Закира Гасанова в Турцию планируется ознакомление с образцами вооружения и военной техники, которые будут представлены на выставке, а также проведение ряда встреч.

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