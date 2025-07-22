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Танцы у ФСБ: в Петербурге задержали туристов из США и Израиля

16:49 1031

Полиция задержала группу туристов, которые фотографировались и танцевали рядом со зданием управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел вечером 21 июля. Дежурный управления ФСБ позвонил в полицию и пожаловался на «подозрительных граждан» на улице, которые сначала снимали фасад «Большого дома», а потом стали вести себя «агрессивно» и «неадекватно».

Прибывший на место наряд полиции задержал и доставил в отдел 20-летнего петербуржца, двух молодых граждан США и одного приезжего из Израиля. Выяснилось, что четверо товарищей решили станцевать у здания ФСБ по пути из Большой хоральной синагоги. В отношении задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП России) и поместили их в камеру.

По данным «Коммерсанта», к настоящему времени иностранных туристов и их российского знакомого уже отпустили из отделения полиции. Куда они отправились после этого, неизвестно. Отмечается, что все иностранцы, которые стали участниками инцидента, постоянно проживают в Москве.

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