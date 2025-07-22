Закрытый суд над Исмиевым

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Эльнура Исмиева, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает haqqin.az, судебное заседание по делу Исмиева, ранее работавшего на стратегически важных объектах, проходило в закрытом режиме. На процессе под председательством судьи Хафиза Кямранова Эльнур Исмиев был признан виновным по предъявленному обвинению и приговорен к 16 годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Исмиева было возбуждено Главным следственным управлением СГБ. Ему предъявили обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджана — «Государственная измена».