Три покушения на президента Сирии

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа стал жертвой трех покушений за последние семь месяцев, пишут турецкие СМИ. По крайней мере, одно из нападений было предотвращено благодаря прямому вмешательству турецких сил безопасности.

Согласно данным СМИ, первое покушение на аш-Шараа произошло у выхода из дворца Каср аш-Шааб в столице Сирии Дамаске. Заметив подозрительную активность, турецкие силы безопасности немедленно вмешались и нейтрализовали нападавшего.

Вторая попытка нападения произошла в провинции Дараа на границе с Иорданией. Сирийские и турецкие силы безопасности задержали двух подозреваемых на маршруте следования конвоя аш-Шараа во время его визита в этот регион. Нападение было предотвращено благодаря отвлекающему маневру. Инцидент был закрыт без публичного объявления.

Третий и самый серьезный план покушения включал вооруженную засаду на определенном маршруте в Дамаске. Нападение, обнаруженное в последнюю минуту турецкой и местной разведкой, было предотвращено до его осуществления. Внезапный отъезд аш-Шараа из Дамаска вскоре после этого инцидента привлек внимание.

Израильские и арабские СМИ сообщают, что аш-Шараа отдал приказ не разглашать какую-либо информацию общественности.