Хаос в российских аэропортах продолжается

Последствия массовых отмен и задержек рейсов на фоне активности украинских беспилотников ощущаются в аэропортах московского авиаузла уже несколько дней подряд. В Шереметьево для застрявших в аэрогавани пассажиров прямо в зоне вылета постелили надувные матрасы и предоставили спортивные коврики. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

При этом, судя по опубликованным видео, спальных мест хватало не всем: некоторые пассажиры лежали или сидели прямо на полу в зале ожидания, в узких проходах, на искусственных газонах и т.п.

Baza пишет, что матрасы в первую очередь получают семьи с детьми. В Шереметьево с понедельника отменено свыше 70 рейсов, часть — задержаны, уточняет «Осторожно, Москва». Администрация аэропорта посоветовала уточнять статус рейсов через колл-центры авиакомпаний.

Накануне о раздаче «походных матрацев для удобства» пассажиров, а также ковриков сообщили и в телеграм-канале Внуково. Днем во вторник там заверили, что расписания вылетов и прилетов уже пришло в норму: «Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками». Аэропорт Домодедово вечером 21 июля ограничился сообщением о том, что расписание полетов «удалось стабилизировать».

«В настоящее время аэропорт Шереметьево работает без ограничений в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов», — заверили в телеграм-канале авиагавани в полдень 22 июля.

При этом вечером 21 июля Шереметьево в своем телеграм-канале назвал «фейками» появившиеся в сети, в том числе у «РИА Новости» и RT, ролики с толпящимися в терминалах пассажирами. «Ряд телеграм-каналов и блогеров распространяют видео и фотоконтент провокационного содержания о массовых скоплениях пассажиров в общедоступных и «чистых» зонах аэропорта… Основная задача такого рода публикаций — манипуляция эмоциями аудитории и подписчиков», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Там также утверждали, что «некоторые блогеры» якобы намеренно делали кадры в таких ракурсах и с таких монтажом, чтобы «исключить возможность для аудитории оценить ситуацию объективно в локациях и зонах аэропорта, где и происходят съемки».

Лишь с 19 по 21 июля в столичных аэропортах в результате очередного авиаколлапса были задержаны и отменены в общей сложности более 1000 рейсов, подсчитали РБК и «Ведомости». По оценке «Агентства», в прошедшие дни из-за введения плана «Ковер» четыре московских авиагавани не работали суммарно больше 51 часа (по состоянию на утро понедельника). С вечера 21 июля по утро 22-го над территорией московского региона ПВО сбили пять дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.