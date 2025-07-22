Евросоюз пригрозил Израилю

Европейский союз готов применить различные ответные меры, если израильские власти продолжат игнорировать обязательства по защите гражданского населения в секторе Газа и не обеспечат допуск гуманитарной помощи. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Все варианты [ответных мер] будут рассматриваться, если Израиль не выполнит свои обязательства», — написала она в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам Каллас, в ходе переговоров с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром она напомнила о достигнутой ранее договоренности между ЕС и Израилем относительно беспрепятственных поставок гуманитарных грузов в Газу. Она также призвала положить конец убийствам палестинцев израильскими солдатами в пунктах распределения гуманитарной помощи.

Ранее, 21 июля, главы МИД 25 европейских стран, а также еврокомиссар по кризисному управлению Аджа Лябиб призвали Израиль прекратить боевые действия в Газе и обеспечить свободную доставку гуманитарной помощи в анклав.