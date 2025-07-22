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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец?

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17:25 841

Недавним вечером, когда семьи расстилали пикниковые пледы на песчаном берегу Бузовна, а дети плескались в каспийском прибое, спокойную сцену внезапно нарушил резкий рев мотора. Сквозь толпу промчался квадроцикл, за рулем которого, по всей видимости, находился мальчик не старше двенадцати лет.

Несмотря на действующий в Азербайджане официальный запрет на въезд транспортных средств на пляжи — введенный в целях охраны окружающей среды и безопасности отдыхающих, — подобные инциденты остаются обыденным явлением на популярных бакинских побережьях. Мотоциклисты и владельцы внедорожников, порой также несовершеннолетние, устраивают импровизированные заезды прямо по песку, разрушая дюны и подвергая риску пешеходов.

«Здесь будто бы нет закона», — говорит Айгюн Мамедова, жительница Сабунчинского района Баку, которая каждую неделю приезжает с семьей на пляж Бузовна. — «Мы боимся за своих детей, но никто из полиции не появляется».

Несмотря на действующий в Азербайджане официальный запрет на въезд транспортных средств на пляжи, подобные инциденты остаются обыденным явлением

Тихий, но ясный закон

Законодательство Азербайджана однозначно запрещает движение и стоянку транспортных средств на пляжах. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за незаконный въезд на охраняемые территории, включая пляжи, предусмотрен штраф от 40 до 100 манатов. В случае нанесения ущерба окружающей среде или угрозы общественной безопасности возможны более строгие санкции — вплоть до конфискации транспортного средства.

Однако на практике исполнение этих норм остается нерегулярным. Вмешательство местных властей и полиции происходит, по словам очевидцев, крайне редко. Запросы о комментариях, направленные в Исполнительную власть города Баку и Министерство внутренних дел, остались без ответа.

Экология и безопасность

Экологи предупреждают, что проблема выходит далеко за рамки формального нарушения. «Присутствие транспорта на пляжах разрушает песчаный покров, уничтожает растительность и провоцирует береговую эрозию. Кроме того, существует риск загрязнения от утечек топлива и масла, что делает такие зоны небезопасными как в настоящем, так и в перспективе», — отмечают специалисты.

Пляжные экосистемы уязвимы: нарушение структуры песка нарушает баланс аллювиальных материалов, играющих ключевую роль в защите береговой линии. В подобных условиях природа теряет способность к самовосстановлению.

К тому же пляжи входят в состав водоохранных зон Азербайджана. По закону они должны служить естественным барьером против загрязнения вод Каспийского моря.

Отсутствие у масс культуры поведения на пляжах, проблемы с инфраструктурой и бездействие властей привели к тому, что мы имеем сейчас

Семьи против машин

На пляже Бузовна напряжение ощущается все острее. «Иногда люди кричат на мотоциклистов, но это не помогает, — говорит владелец небольшой чайной лавки неподалеку. — Здесь это стало нормой».

Одной из причин сохраняющейся проблемы остается отсутствие видимых указателей и физических заграждений. Хотя на некоторых общественных пляжах предусмотрены специальные парковочные зоны, многие неофициальные участки не имеют четких границ. Без охраны и ограждений автомобили и квадроциклы свободно въезжают на песок.

Масштаб явления

Подобные случаи не ограничиваются лишь пляжем Бузовна. От Бильгя до Шихова — по всему Апшеронскому побережью — наблюдаются аналогичные сцены. Местные жители рассказывают о квадроциклах, внедорожниках и даже строительной технике, для которых пляжи становятся неформальными трассами или местами отдыха.

Тем временем правительство стремится продвигать Каспийское побережье как туристическое направление, неся идею «экологически чистых пляжных курортов» в рамках стратегии экономической диверсификации.

«У нас современные законы, но старые привычки, — комментирует психолог Азад Исазаде. — Часто наблюдается разрыв между тем, что написано на бумаге, и тем, что происходит на деле».

«У нас современные законы, но старые привычки», - комментирует психолог Азад Исазаде

Правоприменение или просвещение?

Некоторые эксперты считают, что решение кроется не только в усилении контроля. По их мнению, полезными были бы общественные информационные кампании и развитие инфраструктуры.

«Люди не всегда осознают, какой ущерб они причиняют», — говорит Исазаде. — «Если бы местные власти инвестировали в информирование населения, установку дорожных знаков и контроль за парковками, уровень соблюдения правил вырос бы».

Пока же семьям, отдыхающим в Бузовна и на других пляжах, остается полагаться на собственную осторожность. В один из пятничных вечеров, когда солнце клонилось к закату над Каспием, Мамедова поспешно собрала детей, заметив на горизонте приближающуюся колонну квадроциклов.

«Нам просто нужно безопасное место для отдыха, — тихо сказала она. — Неужели мы так много просим?»

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