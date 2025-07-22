Кто устраивает гонки на бакинских пляжах? И кто положит этому конец?

Недавним вечером, когда семьи расстилали пикниковые пледы на песчаном берегу Бузовна, а дети плескались в каспийском прибое, спокойную сцену внезапно нарушил резкий рев мотора. Сквозь толпу промчался квадроцикл, за рулем которого, по всей видимости, находился мальчик не старше двенадцати лет. Несмотря на действующий в Азербайджане официальный запрет на въезд транспортных средств на пляжи — введенный в целях охраны окружающей среды и безопасности отдыхающих, — подобные инциденты остаются обыденным явлением на популярных бакинских побережьях. Мотоциклисты и владельцы внедорожников, порой также несовершеннолетние, устраивают импровизированные заезды прямо по песку, разрушая дюны и подвергая риску пешеходов. «Здесь будто бы нет закона», — говорит Айгюн Мамедова, жительница Сабунчинского района Баку, которая каждую неделю приезжает с семьей на пляж Бузовна. — «Мы боимся за своих детей, но никто из полиции не появляется».

Тихий, но ясный закон Законодательство Азербайджана однозначно запрещает движение и стоянку транспортных средств на пляжах. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за незаконный въезд на охраняемые территории, включая пляжи, предусмотрен штраф от 40 до 100 манатов. В случае нанесения ущерба окружающей среде или угрозы общественной безопасности возможны более строгие санкции — вплоть до конфискации транспортного средства. Однако на практике исполнение этих норм остается нерегулярным. Вмешательство местных властей и полиции происходит, по словам очевидцев, крайне редко. Запросы о комментариях, направленные в Исполнительную власть города Баку и Министерство внутренних дел, остались без ответа. Экология и безопасность Экологи предупреждают, что проблема выходит далеко за рамки формального нарушения. «Присутствие транспорта на пляжах разрушает песчаный покров, уничтожает растительность и провоцирует береговую эрозию. Кроме того, существует риск загрязнения от утечек топлива и масла, что делает такие зоны небезопасными как в настоящем, так и в перспективе», — отмечают специалисты. Пляжные экосистемы уязвимы: нарушение структуры песка нарушает баланс аллювиальных материалов, играющих ключевую роль в защите береговой линии. В подобных условиях природа теряет способность к самовосстановлению. К тому же пляжи входят в состав водоохранных зон Азербайджана. По закону они должны служить естественным барьером против загрязнения вод Каспийского моря.

Семьи против машин На пляже Бузовна напряжение ощущается все острее. «Иногда люди кричат на мотоциклистов, но это не помогает, — говорит владелец небольшой чайной лавки неподалеку. — Здесь это стало нормой». Одной из причин сохраняющейся проблемы остается отсутствие видимых указателей и физических заграждений. Хотя на некоторых общественных пляжах предусмотрены специальные парковочные зоны, многие неофициальные участки не имеют четких границ. Без охраны и ограждений автомобили и квадроциклы свободно въезжают на песок. Масштаб явления Подобные случаи не ограничиваются лишь пляжем Бузовна. От Бильгя до Шихова — по всему Апшеронскому побережью — наблюдаются аналогичные сцены. Местные жители рассказывают о квадроциклах, внедорожниках и даже строительной технике, для которых пляжи становятся неформальными трассами или местами отдыха. Тем временем правительство стремится продвигать Каспийское побережье как туристическое направление, неся идею «экологически чистых пляжных курортов» в рамках стратегии экономической диверсификации. «У нас современные законы, но старые привычки, — комментирует психолог Азад Исазаде. — Часто наблюдается разрыв между тем, что написано на бумаге, и тем, что происходит на деле».